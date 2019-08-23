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В Днепре появятся новые троллейбусы из Беларуси: подробности

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Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" провел тендерные процедуры по закупке 44 новых 12-метровых троллейбусов.

Так, белорусское предприятие "Белкоммунмаш" доставит в Днепр 12 новых троллейбусов. Об этом OBOZREVATEL узнал на официальном сайте предприятия.

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Как стало известно, новые троллейбусы с системой автономного хода работают дольше, меньше весят и быстро заряжаются. Также они будут оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя, а также USB-разъемами.

Троллейбусы из Беларуси

Троллейбусы из Беларуси

Белкоммунмаш

Отметим, что партия новых троллейбусов ожидается уже в конце этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Филатова объяснили причину подорожания проезда в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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