В Днепре появятся новые троллейбусы из Беларуси: подробности

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" провел тендерные процедуры по закупке 44 новых 12-метровых троллейбусов.
Так, белорусское предприятие "Белкоммунмаш" доставит в Днепр 12 новых троллейбусов. Об этом OBOZREVATEL узнал на официальном сайте предприятия.
Как стало известно, новые троллейбусы с системой автономного хода работают дольше, меньше весят и быстро заряжаются. Также они будут оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя, а также USB-разъемами.
Троллейбусы из Беларуси
Белкоммунмаш
Отметим, что партия новых троллейбусов ожидается уже в конце этого года.
Как сообщал OBOZREVATEL, у Филатова объяснили причину подорожания проезда в Днепре.
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