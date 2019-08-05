В Днепре на Запорожском шоссе устанавливают новые "островки безопасности".

За последнее время было отремонтировано около 170 светофорных объектов, сообщил корреспонденту OBOZREVATEL Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра.

"На всех светофорных объектах мы установили новые контролеры с GPS-датчиками, которые позволяют регулировать работу светофора. Также мы устанавливаем новые энергосберегающие лампы, которые видны и в непогоду, и в обычное время суток", – рассказал Лысенко.

Михаил Лысенко

Он отметил, что в этом году приступили к установке колесоотбойного бруса по Набережной Заводской. Следующим этапом будет проспект Слобожанский и Запорожское шоссе.

"Также мы начали устанавливать "островки безопасности". В этом году их появится 11 штук, они будут установлены на всех опасных перекрестках и участках города", – подчеркнул заммэра.

"Островки безопасности"

Лысенко добавил, что один "островок безопасности" стоит 200 тысяч гривень.

Геннадий Комаров, замдиректора КП "Днепрдорсервис", рассказал, что "островок безопасности" - техническое средство регулировки движения.

"Островок безопасности несет регулирующие функции. Он заставляет водителя бессознательно снижать скорость при подъезде к островку. Также он поднят над проезжей частью и ночью освещается, поэтому его можно увидеть издалека", – сказал Комаров.

Геннадий Комаров

Он отметил, что в этом году планируется капитальный ремонт 6 светофорных объектов, 4 из них - с "островком безопасности":

проспект Слобожанский, 73;

проспект Слобожанский - ул. Столетова;

Запорожское шоссе - переулок Джинчерадзе;

Донецкое шоссе - ул. Петрозаводск;

Донецкое шоссе - ул. Березинская;

Запорожское шоссе - ул. генерала Пушкина.

Установка таких объектов поспособствует обезопасить жизни людей.

"Новые "островки безопасности" в этом году установят на бульваре Славы. В следующем году на проспектах Героев и Слобожанском установим новые светофоры. А по Запорожскому шоссе на всех перекрестках будут установлены островки безопасности", – рассказал Александр Труш, начальник отдела контроля за дорожным движением Департамента благоустройства и инфраструктуры.

Александр Труш

Отметим, что 4 новых светофорных объекта запланировано построить и ввести в эксплуатацию по следующим адресам:

ул. Романовского - ул. Князя Константина Острожского;

ул. Молодогвардейская - СОШ №24;

ул. Полтавское шоссе - ул. Белградская;

ул. 20 лет Победы - ул. Роторная.

"Островки безопасности"

"Островки безопасности"

"Островки безопасности"

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