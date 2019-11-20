В Днепре появятся новые комфортные автобусы-гармошки. Фото

В Днепре на популярный маршрут выйдут новые автобусы MAN повышенной вместимости.

Такое новшество появится на 88 маршруте. Общая пассажировместимость - 162 пассажира, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новые автобусы в Днепре Facebook Ивана Васючкова

"Длина без малого 17 метров. Уровень экологичности - Евро-5. Работают на газу. По Украине пробег ровно от границы до Днепра, привезены из Германии", – написал Васючков на своей странице в Facebook.

Новые автобусы в Днепре Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы в Днепре Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы в Днепре Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы в Днепре Facebook Ивана Васючкова

Как сообщал OBOZREVATEL. на маршруты Днепра вышел социальный автобус сверхбольшой вместимости.

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