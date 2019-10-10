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10 октября • обновлено в 14:07
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В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

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Днепр закупит у "Южного машиностроительного завода" 33 новых троллейбуса. 12 из них поставят до конца 2019 года.

Все троллейбусы будут иметь низкий пол, кондиционеры и автономный запас хода до двух километров. Сейчас на заводе проходит сборка транспортных средств, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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В Днепре появятся десятки новых троллейбусов

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов

Пресс-служба Днепровского горсовета

"Мы используем кузов Минского автомобильного завода. Эти троллейбусы имеют современный дизайн. Машины могут развивать скорость до 70 км в час. Пассажировместимость - до 100 человек", - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции "Южмаша" Виктор Гармаш.

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

Пресс-служба Днепровского горсовета

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

Пресс-служба Днепровского горсовета

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

Пресс-служба Днепровского горсовета

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

Пресс-служба Днепровского горсовета

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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