В Днепре появятся десятки новых троллейбусов: фото

Днепр закупит у "Южного машиностроительного завода" 33 новых троллейбуса. 12 из них поставят до конца 2019 года.

Все троллейбусы будут иметь низкий пол, кондиционеры и автономный запас хода до двух километров. Сейчас на заводе проходит сборка транспортных средств, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре появятся десятки новых троллейбусов Пресс-служба Днепровского горсовета

"Мы используем кузов Минского автомобильного завода. Эти троллейбусы имеют современный дизайн. Машины могут развивать скорость до 70 км в час. Пассажировместимость - до 100 человек", - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции "Южмаша" Виктор Гармаш.

Пресс-служба Днепровского горсовета

Пресс-служба Днепровского горсовета

Пресс-служба Днепровского горсовета

Пресс-служба Днепровского горсовета

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