В Днепре появятся десятки новых и удобных автобусов: подробности

До начала весны на маршруты в Днепре запустят более 30 автобусов, закупленных во Франции.

Первый из них выйдет на маршрут в четверг, 5 декабря, сообщил на своей странице Facebook заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

В Днепре появятся десятки больших автобусов Facebook Ивана Васючкова

"Сегодня осмотрели их вместе с Михаилом Лысенко. Уже завтра первый выходит на маршрут 27, а ещё до начала весны таких в городе планируется 30+ штук", – написал он.

По словам Васючкова, автобусы 2009 года выпуска, стандарта Евро-5, закуплены в Лионе и Стратсбурге. Вместимость – более 70 пассажиров, низкополые, есть места для пассажиров с детьми.

Автобусы прибыли из Франции Facebook Ивана Васючкова

Первый автобус запустят на маршрут в четверг Facebook Ивана Васючкова

До весны планируют запустить более 30 автобусов Facebook Ивана Васючкова

Ранее OBOZREVATEL писал, что строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области планируют начать уже летом 2020 года. Проект реконструкции "авиационной артерии" Днепропетровщины полностью готов к воплощению в жизнь.

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