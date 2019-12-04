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4 декабря • обновлено в 17:27
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Светлана Коваленко

В Днепре появятся десятки новых и удобных автобусов: подробности

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До начала весны на маршруты в Днепре запустят более 30 автобусов, закупленных во Франции.

Первый из них выйдет на маршрут в четверг, 5 декабря, сообщил на своей странице Facebook заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

В Днепре появятся десятки больших автобусов

В Днепре появятся десятки больших автобусов

Facebook Ивана Васючкова

"Сегодня осмотрели их вместе с Михаилом Лысенко. Уже завтра первый выходит на маршрут 27, а ещё до начала весны таких в городе планируется 30+ штук", – написал он.

По словам Васючкова, автобусы 2009 года выпуска, стандарта Евро-5, закуплены в Лионе и Стратсбурге. Вместимость – более 70 пассажиров, низкополые, есть места для пассажиров с детьми.

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Автобусы прибыли из Франции

Автобусы прибыли из Франции

Facebook Ивана Васючкова

Первый автобус запустят на маршрут в четверг

Первый автобус запустят на маршрут в четверг

Facebook Ивана Васючкова

До весны планируют запустить более 30 автобусов

До весны планируют запустить более 30 автобусов

Facebook Ивана Васючкова

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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