Главная Новости
30 сентября • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре появились новые большие автобусы: все подробности

372 Читать материал на украинском

В Днепре появились новые автобусы большой вместительности.

Так, с целью уничтожения обычных маршруток, в город завезли большие автобусы от нового перевозчика ООО "Днипробас". Об этом сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
''Должны исчезнуть!'' В Украине приготовили резкие изменения общественного транспорта

Новые автобусы

Новые автобусы

Facebook Ивана Васючкова

"В августе 2019 по поручению городского головы, заместитель городского головы М.А. Лысенко провел совещание с перевозчиками Днепра с целью уничтожения такого явления как "маршрутка" и перехода на автобусы большой вместительности. В результате этого совещания откликнулись не только городские перевозчики, но и новое для города предприятие", – написал Васючков на странице в Facebook.

Новости
Из Украины исчезнут все маршрутки: названы сроки

Он отметил, что сейчас в Днепр прибыло 13 автобусов большой вместительности:

"И вот сегодня в Днепр приехали автобусы большой вместительности нового перевозчика. По состоянию на сейчас в город прибыло 13 автобусов MAN A.21 пассажировместимостью 87 человек (30 сидячих мест), которые уже через несколько дней выйдут на один из маршрутов города. Предварительно рассматривается маршрут 38 (пл.Успенская - ж/м Левобережный-3)", – добавил эксперт.

Новые автобусы

Новые автобусы

Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы

Новые автобусы

Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы

Новые автобусы

Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы

Новые автобусы

Facebook Ивана Васючкова

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 тысячи неисправных автобусов и 26 тысяч нарушений: насколько опасны перевозки в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Тег
маршрутка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel