В Днепре появились новые большие автобусы: все подробности

В Днепре появились новые автобусы большой вместительности.

Так, с целью уничтожения обычных маршруток, в город завезли большие автобусы от нового перевозчика ООО "Днипробас". Об этом сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новые автобусы Facebook Ивана Васючкова

"В августе 2019 по поручению городского головы, заместитель городского головы М.А. Лысенко провел совещание с перевозчиками Днепра с целью уничтожения такого явления как "маршрутка" и перехода на автобусы большой вместительности. В результате этого совещания откликнулись не только городские перевозчики, но и новое для города предприятие", – написал Васючков на странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас в Днепр прибыло 13 автобусов большой вместительности:

"И вот сегодня в Днепр приехали автобусы большой вместительности нового перевозчика. По состоянию на сейчас в город прибыло 13 автобусов MAN A.21 пассажировместимостью 87 человек (30 сидячих мест), которые уже через несколько дней выйдут на один из маршрутов города. Предварительно рассматривается маршрут 38 (пл.Успенская - ж/м Левобережный-3)", – добавил эксперт.

Новые автобусы Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы Facebook Ивана Васючкова

Новые автобусы Facebook Ивана Васючкова

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