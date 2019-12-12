В Днепре посреди улицы обнаружили "врата смерти": фото

В Днепре на улице Киевской посреди проезжей части находится открытый люк, в который попали уже несколько водителей.

Об этом предупредили водителей в Telegram-канале "Днепр оперативный".

"Врата смерти на ул. Киевская, 2б. Огромная яма/люк расположена прямо на проезжей части. За вчера попались четыре водителя. Будьте внимательны на дороге", - сказано в сообщении.

В Днепре посреди улицы обнаружили "врата смерти" Telegram-канал "Днепр оперативный"

Ранее OBOZREVATEL писал, что водитель службы такси в Днепре выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами. Мужчина избил девушку, забрал телефон и бросил его на асфальт после просьбы пассажирки довезти прямо до дома.

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