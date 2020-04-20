В Днепре посреди проспекта нашли труп мужчины. Фото 18+

В Днепре на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Софиевской 19 апреля обнаружили труп мужчины.
На бездыханное тело на асфальте наткнулись прохожие около 22:00. На место сразу же вызвали полицию, сообщает Информатор.
При себе умерший имел удостоверение личности и кошелек. По предварительной информации, смерть наступила в результате внезапного ухудшения состояния здоровья. Ее точную причину покажет судмедэкспертиза.
Внимание! Фото 18+
В Днепре посреди проспекта скончался мужчина
Информатор
В Днепре посреди проспекта скончался мужчина
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре внезапно умер 26-летний полицейский Александр Калинчук. Полицейскому стало плохо прямо на улице, после чего он умер.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!