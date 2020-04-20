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20 апреля • обновлено в 09:44
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Алина Рашевская
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В Днепре посреди проспекта нашли труп мужчины. Фото 18+

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В Днепре на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Софиевской 19 апреля обнаружили труп мужчины.

На бездыханное тело на асфальте наткнулись прохожие около 22:00. На место сразу же вызвали полицию, сообщает Информатор.

При себе умерший имел удостоверение личности и кошелек. По предварительной информации, смерть наступила в результате внезапного ухудшения состояния здоровья. Ее точную причину покажет судмедэкспертиза.

Внимание! Фото 18+

В Днепре посреди проспекта скончался мужчина

В Днепре посреди проспекта скончался мужчина

Информатор

В Днепре посреди проспекта скончался мужчина

В Днепре посреди проспекта скончался мужчина

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре внезапно умер 26-летний полицейский Александр Калинчук. Полицейскому стало плохо прямо на улице, после чего он умер.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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