В Днепре после спада вновь возросло количество случаев COVID-19

По состоянию на утро 11 июня в Днепре коронавирусом заразились 452 человека, двое из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 143 человека. 54 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Коронавирус в Днепре
vizit.ks.ua
Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Победить болезнь удалось 309 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания. Именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса.
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