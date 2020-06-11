В Днепре после спада вновь возросло количество случаев COVID-19

По состоянию на утро 11 июня в Днепре коронавирусом заразились 452 человека, двое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 143 человека. 54 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Коронавирус в Днепре vizit.ks.ua

Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 309 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания. Именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса.

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