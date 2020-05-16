В Днепре после открытия покупатели "штурмовали" продовольственный рынок: фото
В субботу, 16 мая, в Днепре на жилом массиве "Победа" выстроились огромные очереди возле продовольственного рынка "Лоцманский".
На входе рынка измеряют температуру, также требуют соблюдение масочного режима и социальной дистанции, сообщает "Наше Місто"
Именно из-за таких требований люди выстроились в огромные очереди, чтобы приобрести свежие продукты. Также очевидцы сообщают, что по условиям на территории рынка должно быть не более 50 человек.
"Очередь на футбольный матч? Нет. За едой… Победа, Лоцманский базар. Минут 20 стояли. Но сам факт! Написано: должно быть 50 человек внутри. Непонятна методика подсчета теми, кто пропускает", – написал на своей странице в Facebook Валерий Кравченко.
Также он сообщил, что люди пришли на рынок, так как не удовлетворены качеством продуктов в супермаркетах.
"За продуктами стояли. За теми, каких нет в магазине. Молочные продукты и творог, например, очень сильно отличается у людей, которые из сел привозят, от тех, которые в магазине продаются. Овощи также. Качество продуктов отличается и степень вредности", – добавил Валерий Кравченко.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 мая разрешили работу продовольственных рынков. Первыми начали работу рынки, которые в состоянии выполнить все санитарные нормы.