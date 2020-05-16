В Днепре после открытия покупатели "штурмовали" продовольственный рынок: фото

В субботу, 16 мая, в Днепре на жилом массиве "Победа" выстроились огромные очереди возле продовольственного рынка "Лоцманский".

На входе рынка измеряют температуру, также требуют соблюдение масочного режима и социальной дистанции, сообщает "Наше Місто"

Именно из-за таких требований люди выстроились в огромные очереди, чтобы приобрести свежие продукты. Также очевидцы сообщают, что по условиям на территории рынка должно быть не более 50 человек.

Люди выстроились в огромную очередь за продуктами Наше Місто

"Очередь на футбольный матч? Нет. За едой… Победа, Лоцманский базар. Минут 20 стояли. Но сам факт! Написано: должно быть 50 человек внутри. Непонятна методика подсчета теми, кто пропускает", – написал на своей странице в Facebook Валерий Кравченко.

Также он сообщил, что люди пришли на рынок, так как не удовлетворены качеством продуктов в супермаркетах.

Люди выстроились в огромную очередь за продуктами Наше Місто

"За продуктами стояли. За теми, каких нет в магазине. Молочные продукты и творог, например, очень сильно отличается у людей, которые из сел привозят, от тех, которые в магазине продаются. Овощи также. Качество продуктов отличается и степень вредности", – добавил Валерий Кравченко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 мая разрешили работу продовольственных рынков. Первыми начали работу рынки, которые в состоянии выполнить все санитарные нормы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся