В Днепре после Нового года подорожает проезд: озвучена новая цена

В Днепре с 3 января подорожает проезд в электротранспорте.
Так, в трамваях, троллейбусах и метро за проезд придется платить 6 гривень, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
Подорожание проезда в Днепре
Согласно решению исполкома, в электротранспорте будут действовать проездные билеты, а также льготные удостоверения.
Подорожание проезда
Пресс-служба Днепровского городского совета
Подорожание проезда
Пресс-служба Днепровского городского совета
Подорожание проезда
Пресс-служба Днепровского городского совета
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