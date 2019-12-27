В Днепре после Нового года подорожает проезд: озвучена новая цена

В Днепре с 3 января подорожает проезд в электротранспорте.

Так, в трамваях, троллейбусах и метро за проезд придется платить 6 гривень, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Подорожание проезда в Днепре

Согласно решению исполкома, в электротранспорте будут действовать проездные билеты, а также льготные удостоверения.

Подорожание проезда Пресс-служба Днепровского городского совета

Подорожание проезда Пресс-служба Днепровского городского совета

Подорожание проезда Пресс-служба Днепровского городского совета

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