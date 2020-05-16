В Днепре после нескольких дней спада зафиксирован рост случаев COVID-19
По состоянию на утро 16 мая в Днепре зафиксировано 12 новых случаев заражения короновирусом.
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Всего с начала эпидемии выявлено 305 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
На данный момент на лечении в стационарных или амбулаторных условиях находится 228 человек. Также сообщается о новом летальном случае в результате заболевания коронавирусом.
В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек, из них четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. 74 человека на данный момент уже излечились от коронавируса.
По данным Министерства здравоохранения Украины в Днепропетровской области по состоянию на утро 16 мая всего зафиксировано 806 случаев заражения коронавирусом.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре число зараженных коронавирусом превысило 300 человек. Два человека находились в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.