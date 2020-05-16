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16 мая • обновлено в 16:54
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Игорь Кравченко

В Днепре после нескольких дней спада зафиксирован рост случаев COVID-19

2.3т
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По состоянию на утро 16 мая в Днепре зафиксировано 12 новых случаев заражения короновирусом.

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Всего с начала эпидемии выявлено 305 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

На данный момент на лечении в стационарных или амбулаторных условиях находится 228 человек. Также сообщается о новом летальном случаи в результате заболевания коронавирусом.

В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек, из них четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. 74 человека на данный момент уже излечились от коронавируса.

В городе зафиксирован новый летальный случай от коронавируса

В городе зафиксирован новый летальный случай от коронавируса

pravda.com.ua

По данным Министерства здравоохранения Украины в Днепропетровской области по состоянию на утро 16 мая всего зафиксировано 806 случаев заражения коронавирусом.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

В Днепре после нескольких дней спада зафиксирован рост случаев COVID-19

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре число зараженных коронавирусом превысило 300 человек. Два человека находились в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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