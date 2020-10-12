В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарскому району

Левобережное управление социальной защиты населения в Самарском района, которое находится на 20-летие Победы, 51, начало принимать днепрян после капитального ремонта. Среди прочего здесь устроили уютный опенспейс с информатором, где посетителей консультируют, комфортную зону ожидания с различными информационными материалами, образцами заполнения документов.

Кроме того, для удобства родителей сделано и детский уголок, где они могут оставить своих детей на время общения с администратором. Управление вполне приспособлено для людей с инвалидностью. Об этом рассказала начальница Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета Светлана Котищук.

"Помещение нашего отделения уже крайне нуждалось в ремонте. Одна из ключевых идей – применить инновационный подход к такому помещению, где постоянно происходит прием граждан. Среди прочего сделано большой, светлый и открытый зал с приятным и простым дизайном, то есть полную противоположность традиционной модели узких коридоров и закрытых кабинетов. Созданы условия для лиц с особыми потребностями и инвалидностью", – отметила Котищук.

Со своей стороны, заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный отметил: "На прошлой неделе открыли обновленное помещение Правобережного управления социальной защиты населения в Новокодацькому районе города, сегодня в Самарском. Впереди открытие отделений в Соборном и Индустриальном районах. Оптимизация предоставления услуг не заканчивается. В планах внедрить новый программный комплекс для качественного и быстрого обслуживания горожан благодаря автоматизации процессов. А также начало создания "прозрачных офисов" для админуслуг".

Справка. Управление социальной защиты населения в течение года принимают более 300 тыс. граждан. Левобережное управление социальной защиты населения обслуживает около 125 тыс. жителей в год, из которых почти 25 тыс. – Самарское отделение.

В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарском районе

В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарском районе

В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарском районе

В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарском районе

В Днепре после капремонта заработало отделение Левобережного управления социальной защиты населения по Самарском районе