В Днепре пошли на радикальные меры из-за шума ночью: что решили

Со 2 сентября в Днепре начнут изымать аппаратуру в тех заведениях, в которых уровень шума будет превышать допустимый после 22:00.

Ранее городские власти и владельцы заведений договорились о временном моратории на изъятие, чтобы успеть соответствующим образом оборудовать клубы, рестораны и бары. В воскресенье действие моратория закончилось, сообщил на своей странице Facebook начальник Инспекции по благоустройству города Руслан Мороз.

За шум ночью в заведениях будут изымать технику (иллюстрация) yvu.com.ua

"Вчера срок моратория истек, и уже с сегодняшнего вечера Инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет не только штрафовать попавшиеся заведения, но и совместно с органами полиции изымать усилители, колонки и прочее оборудование, которое не даёт спокойно спать нашим горожанам", – написал он.

Мороз подчеркнул, что в случае, если шум из соседних заведений продолжается после 22:00, граждане могут обратиться с соответствующей жалобой.

При этом они должны быть готовы впустить в свое жилье специалистов для замера шума.

Если его уровень будет превышать допустимый, в отношении заведений будут предприниматься меры.

Также Мороз сообщил, что жаловаться можно и на шум в соседних квартирах.

Пожаловаться на мешающий шум можно следующим образом:

Позвонить в инспекцию по телефонам: 756-98-86, 756-98-89. Или обратиться на горячую линию для обращения граждан: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096 ) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре продолжают бороться со строительством незаконных конструкций. Так, инспекция по благоустройству активно ликвидирует балконы, которые пристроили к зданию незаконно.

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