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В Днепре популярная маршрутка изменит схему движения: подробности

София Ковнир
Жизнь города
1,1 т.
В Днепре популярная маршрутка изменит схему движения: подробности

В Днепре популярная маршрутка изменит схему движения. 5 канал

В Днепре маршрут №43, который курсирует с жилмассива Северный до площади Успенская, изменит схему движения.

Как сообщили в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, данные изменения ввели по многочисленным обращениям местных жителей.

Так, с 20 июля маршрутки №43 будут двигаться с улицы Днепросталевской до проспекта Слобожанский через улицу Осенняя и улицу Богдана Хмельницкого.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и область накрывают пожары. По словам спасателей, люди массово сжигают сухостой.

УкраинаДнепрмаршрутка
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