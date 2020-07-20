В Днепре популярная маршрутка изменит схему движения: подробности

В Днепре маршрут №43, который курсирует с жилмассива Северный до площади Успенская, изменит схему движения.

Как сообщили в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, данные изменения ввели по многочисленным обращениям местных жителей.

Так, с 20 июля маршрутки №43 будут двигаться с улицы Днепросталевской до проспекта Слобожанский через улицу Осенняя и улицу Богдана Хмельницкого.

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