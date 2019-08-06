В Днепре популярная маршрутка будет ездить по-другому: новый график

В Днепре с 6 августа маршрутка №77 изменит график движения.
Теперь популярный маршрут продлили на час, сообщил Роман Гаевский на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото нового графика, доскролльте до конца страницы).
Маршрутка в Днепре
Untranssite.org
Так, с 6 августа добавились отправления с конечных остановок:
улица Старый Шлях - в 20:30, 21:00;
улица Пастера - в 21:30, 22:00.
Отметим, что такой график находится в тестовом режиме.
Новый график движения
Facebook Романа Гаевского
Новый график движения
Facebook Романа Гаевского
Новый график движения
Facebook Романа Гаевского
В соцсети люди радостно отреагировали на изменения, так как теперь им проще будет добираться на работу и домой:
"Отлично, теперь смогу нормально принимать участие во всех мероприятиях и нормально добираться домой!", "Спасибо за продленное время", – пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отменили подорожание проезда в электротранспорте: решение суда.
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