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В Днепре популярная маршрутка будет ездить по-другому: новый график

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В Днепре с 6 августа маршрутка №77 изменит график движения.

Теперь популярный маршрут продлили на час, сообщил Роман Гаевский на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото нового графика, доскролльте до конца страницы).

Маршрутка в Днепре

Маршрутка в Днепре

Untranssite.org

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Так, с 6 августа добавились отправления с конечных остановок:

  • улица Старый Шлях - в 20:30, 21:00;

  • улица Пастера - в 21:30, 22:00.

Отметим, что такой график находится в тестовом режиме.

Новый график движения

Новый график движения

Facebook Романа Гаевского

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Новый график движения

Новый график движения

Facebook Романа Гаевского

Новый график движения

Новый график движения

Facebook Романа Гаевского

В соцсети люди радостно отреагировали на изменения, так как теперь им проще будет добираться на работу и домой:

"Отлично, теперь смогу нормально принимать участие во всех мероприятиях и нормально добираться домой!", "Спасибо за продленное время", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отменили подорожание проезда в электротранспорте: решение суда.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр маршрутка
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