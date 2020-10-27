В Днепре попрощались с 90-летней бабушкой Лю, которая помогала воинам. Фото

София Закревская Жизнь города 18:00, 27.10.2020 Обновлено: 19:02, 27.10.2020

Во вторник, 27 октября, в Днепре состоялось прощание с волонтером Людмилой Савченко, которая помогала украинским бойцам с первых дней войны на Донбассе.

С бабушкой Лю попрощались на территории больницы имени Мечникова, сообщает "Укринформ". Церемонию отпевания провел военный капеллан отец Дмитрий Поворотный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре попрощались с волонтером Людмилой Савченко.
Укринформ

Волонтер выращивала у себя дома цветы и овощи, продавала их в центре города. Вырученные деньги она передавала в госпиталь, где лечат раненых бойцов, и на нужды украинской армии. Также она распространяла сувениры и собирала средства для "сыночков" – так Людмила называла всех воинов.

"Она застала Голодомор и Вторую мировую войну, и поэтому считала, что нужно помогать тем, кто защищает мир. По ее словам, ее дед был кобзарем, наследником казаков, он рассказывал ей о героическом прошлом украинской нации и ее героев", – сказано в сообщении.

Бабушка Лю часто приходила в центр помощи военнослужащим на железнодорожном вокзале Днепра. Женщина перенесла инсульт и не смогла оправиться после болезни, но до последнего помогала солдатам. Ее похоронили на кладбище поселка Ясное в Новокодакском районе Днепра.

Отпевание провел военный капеллан.
Укринформ
Прощение прошло возле больницы Мечникова.
Укринформ
Волонтер перенесла инсульт и долго болела.
Укринформ

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре умерла старейшая волонтер, которая помогала ВСУ во время российско-украинской войны, – Людмила Савченко.

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