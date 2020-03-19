В Днепре полицейские "накрыли" три борделя. Фото

В Днепре полиция пресекла деятельность трех борделей, которые предоставляли свои услуги в режиме онлайн.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили восемь участниц незаконного бизнеса. В ходе операции были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и различная эротическая атрибутика, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Днепре полицейские накрыли три борделя ГУ НП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские накрыли три борделя ГУ НП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские накрыли три борделя ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пользователи интернета начали активно искать эротический контент с тематикой китайского вируса нового типа COVID-19. В частности, при вводе слова "коронавирус" на Pornhub им предлагают более 100 видеороликов.

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