В Днепре поймали мужчину, который разгуливал по улице с обрезом. Фото

В субботу, 24 января, в Днепре патрульные полицейские задержали мужчину с оружием, которое он носил в пакете.

Задержание произошло на Слобожанском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Когда патрульные заметили мужчину с пакетом в руках, он пытался уйти, увидев полицейских. Его остановили, пообщались и провели поверхностную проверку.

Задержан мужчина, который ходил с обрезом Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

В пакете у мужчины обнаружили предмет, похожий на оружие. Объяснить, зачем он ему не смог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. По предварительной информации, в квартире взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва одному из жильцов оторвало руку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!