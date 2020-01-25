Главная Новости
25 января • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Дмитрий Маркияненко

В Днепре поймали мужчину, который разгуливал по улице с обрезом. Фото

381
Читать материал на украинском

В субботу, 24 января, в Днепре патрульные полицейские задержали мужчину с оружием, которое он носил в пакете.

Задержание произошло на Слобожанском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Когда патрульные заметили мужчину с пакетом в руках, он пытался уйти, увидев полицейских. Его остановили, пообщались и провели поверхностную проверку.

Новости
"Мы работаем до пяти!" Под Днепром наркоманы напали на женщину в туалете

Задержан мужчина, который ходил с обрезом

Задержан мужчина, который ходил с обрезом

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

В пакете у мужчины обнаружили предмет, похожий на оружие. Объяснить, зачем он ему не смог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. По предварительной информации, в квартире взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва одному из жильцов оторвало руку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дмитрий Маркияненко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги