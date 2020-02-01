Главная Новости
1 февраля • обновлено в 13:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре поймали мужчину, который избил медработника скорой помощи. Фото

402
Читать материал на украинском

В субботу, 31 января, в Днепре патрульные обнаружили мужчину, который нанес телесные повреждения медработнику.

20 января в полицию обратился работник "скорой", который сообщил, что ему просто на улице нанес телесные повреждения бывший пациент больницы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Новости
На Днепропетровщине началась эпидемия гриппа: люди массово обращаются в больницы

По горячим следам обидчика не удалось обнаружить. Но в ходе розыскных мероприятий, отрабатывая несколько адресов возможного местонахождения нарушителя, полицейские обнаружили его. Мужчину попросили проехать в Новокодацкое отделения полиции и рассказать следователю об обстоятельствах избиения медработника.

Обнаружен мужчина, который избил медработника

Обнаружен мужчина, который избил медработника

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Неизвестные разбили стекло в машине и украли диагностическое оборудование, сумку с медикаментами и перевязочными материалами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги