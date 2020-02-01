В Днепре поймали мужчину, который избил медработника скорой помощи. Фото

В субботу, 31 января, в Днепре патрульные обнаружили мужчину, который нанес телесные повреждения медработнику.

20 января в полицию обратился работник "скорой", который сообщил, что ему просто на улице нанес телесные повреждения бывший пациент больницы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

По горячим следам обидчика не удалось обнаружить. Но в ходе розыскных мероприятий, отрабатывая несколько адресов возможного местонахождения нарушителя, полицейские обнаружили его. Мужчину попросили проехать в Новокодацкое отделения полиции и рассказать следователю об обстоятельствах избиения медработника.

Обнаружен мужчина, который избил медработника Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Неизвестные разбили стекло в машине и украли диагностическое оборудование, сумку с медикаментами и перевязочными материалами.

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