В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

В ночь на понедельник, 9 декабря, вандалы вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.

Два 21-летних парня "поработали" на отрезке проспекта Дмитрия Яворницкого от улицы Владимира Моссаковского до Олеся Гончара. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в Днепропетровской области в Facebook.

Злоумышленников заметил местный житель и сообщил в полицию. Молодых парней поймали "на горячем" и доставили в Соборное отделение полиции.

Вандалы вырвали урны "с мясом" Информатор

Коммунальщики уже начали восстанавливать поломанные урны.

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Информатор

Информатор

Информатор

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло на Мануйловском проспекте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!