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9 декабря • обновлено в 19:22
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Карина Бондаренко

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

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В ночь на понедельник, 9 декабря, вандалы вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.

Два 21-летних парня "поработали" на отрезке проспекта Дмитрия Яворницкого от улицы Владимира Моссаковского до Олеся Гончара. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в Днепропетровской области в Facebook.

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Злоумышленников заметил местный житель и сообщил в полицию. Молодых парней поймали "на горячем" и доставили в Соборное отделение полиции.

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Вандалы вырвали урны "с мясом"

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В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Информатор

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Информатор

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Информатор

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Наше місто

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

Наше місто

В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

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В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло на Мануйловском проспекте.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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