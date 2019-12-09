В Днепре поймали банду мусорных вандалов: фото "героев"

В ночь на понедельник, 9 декабря, вандалы вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.
Два 21-летних парня "поработали" на отрезке проспекта Дмитрия Яворницкого от улицы Владимира Моссаковского до Олеся Гончара. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в Днепропетровской области в Facebook.
Злоумышленников заметил местный житель и сообщил в полицию. Молодых парней поймали "на горячем" и доставили в Соборное отделение полиции.
Вандалы вырвали урны "с мясом"
Информатор
Коммунальщики уже начали восстанавливать поломанные урны.
Патрульная полиция в Днепропетровской области
Информатор
Информатор
Информатор
Наше місто
Наше місто
Наше місто
Наше місто
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло на Мануйловском проспекте.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!