По состоянию на вечер воскресенья, 12 апреля, в Днепропетровской области зафиксировано 60 случаев коронавирусной болезни.

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Еще два новых случая подтвердили в Днепре. Всего зарегистрировано 205 подозрений на COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В Днепре подтвердили новые случаи COVID-19

Кроме того, за день лабораторно было получено 128 негативных результатов теста на коронавирус.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Японии обнаружили, что препарат для лечения ВИЧ-инфекции "Нелфинивир" блокирует размножение коронавируса.

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