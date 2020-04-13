По состоянию на вечер воскресенья, 12 апреля, в Днепропетровской области зафиксировано 60 случаев коронавирусной болезни.
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Еще два новых случая подтвердили в Днепре. Всего зарегистрировано 205 подозрений на COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
В Днепре подтвердили новые случаи COVID-19
Кроме того, за день лабораторно было получено 128 негативных результатов теста на коронавирус.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Японии обнаружили, что препарат для лечения ВИЧ-инфекции "Нелфинивир" блокирует размножение коронавируса.
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