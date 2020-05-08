В Днепре подростки устроили паркур на Монументе Славы: видео попало в сеть

В Днепре вечером 6 мая группа подростков устроила развлечения на Монументе Славы.

Хулиганы взобрались на памятник и сняли весь процесс для социальной сети. Инцидент попал на камеру Ситуационного центра Днепра, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть на видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре подростки устроили паркур на Монументе Славы Коллаж

Действия молодых людей сопровождались криками и руганью. Правоохранители уже занялись их поисками. За демонстрацию низкой культуры и игнорирование правил поведения подросткам грозит ответственность по статье 173 ККУ – мелкое хулиганство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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