В Днепре подростки устроили опасные игры на крыше многоэтажки. Видео

В Днепре 11 мая подростки устроили опасные развлечения на крыше многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Гладкова.

Одна из девочек перелезла через ограждение и села на край крыши высотки. Пытаясь забраться обратно, она буквально повисла в воздухе, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Ребенку удалось спастись самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре группа подростков устроила развлечения на Монументе Славы. Хулиганы взобрались на памятник и сняли весь процесс для социальной сети.

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