В Днепре подозревают коронавирус у 19 пациентов

За прошедшие выходные в Днепре с признаками острых респираторных инфекций и гриппа обратилось 843 человека. По состоянию на воскресенье, 22 марта, коронавирус подозревали у 19 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент только у двух из них подтверждено наличие COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета. Негативные результаты получили 13 человек, четыре еще ждут ответа.

Тест на коронавирус Объектив

"Чтобы исключить распространение и возникновения очага коронавирусной инфекции, больные с другой инфекционной патологией, находившихся в 21-й больнице, переведены в другие учреждения здравоохранения в соответствии с алгоритмами действий медиков", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!