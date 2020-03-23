В Днепре подозревают коронавирус у 19 пациентов

За прошедшие выходные в Днепре с признаками острых респираторных инфекций и гриппа обратилось 843 человека. По состоянию на воскресенье, 22 марта, коронавирус подозревали у 19 человек.
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На данный момент только у двух из них подтверждено наличие COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета. Негативные результаты получили 13 человек, четыре еще ждут ответа.
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Объектив
"Чтобы исключить распространение и возникновения очага коронавирусной инфекции, больные с другой инфекционной патологией, находившихся в 21-й больнице, переведены в другие учреждения здравоохранения в соответствии с алгоритмами действий медиков", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.
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