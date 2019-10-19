В Днепре подорожает проезд в электротранспорте: когда и насколько

На сайте городского совета Днепра появился проект решения, который предусматривает повышение стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и метро.

Если документ примут, стоимость одной поездки составит шесть гривень (вместо четырех).Также подорожают проездные документы, сообщили на сайте горсовета Днепра.

Для того, чтобы подорожание состоялось, члены исполнительного комитета должны проголосовать за документ. Вероятно, этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

В Днепре подорожает проезд в электротранспорте Наше Місто

Проект решения Сайт Днепровского городского совета

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой и угрожал "набить ей морду". Инцидент произошел в 37 маршрутке.

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