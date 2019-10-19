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19 октября • обновлено в 09:36
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В Днепре подорожает проезд в электротранспорте: когда и насколько

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На сайте городского совета Днепра появился проект решения, который предусматривает повышение стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и метро.

Если документ примут, стоимость одной поездки составит шесть гривень (вместо четырех).Также подорожают проездные документы, сообщили на сайте горсовета Днепра.

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Для того, чтобы подорожание состоялось, члены исполнительного комитета должны проголосовать за документ. Вероятно, этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

В Днепре подорожает проезд в электротранспорте

В Днепре подорожает проезд в электротранспорте

Наше Місто

Проект решения

Проект решения

Сайт Днепровского городского совета

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой и угрожал "набить ей морду". Инцидент произошел в 37 маршрутке.

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Место
Украина Днепр
Тег
подорожание
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