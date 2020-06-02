В Днепре под воду уходит мост. Фото

В Днепре жители массива Игрень систематически жалуются на пешеходный мост через реку Шиянка. Он заваливается на бок и постепенно уходит под воду.

Новую переправу уже несколько лет обещают построить по соседству, об этом сообщили местные жители на странице Facebook.

В прошлом году отдел коммунального хозяйства Самарского районного совета объявлял тендер на строительство пешеходного моста. Стоимость работ тогда составляла семь с половиной миллионов гривен. Закончить строительство должны были до 31 декабря, но торги не состоялись, из-за отсутствия финансирования.

Мост уходит под воду Facebook/Приднепровский край

Позднее прошел еще один тендер, подрядчиком объявили общество с ограниченной ответственностью "ПМК-17". За 6 миллионов гривен из местного бюджета компания построит новый мост из стальных конструкций. Работы должны начаться не позднее 15 июня.

"Сейчас мост закрыт. Действительно, уже тендер проведен, подрядчик определен. Завтра заключаем договор и максимум до Дня города будет новый мост", – рассказал OBOZREVATEL Юрий Федько, глава Самарского в городе Днепр районного совета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, военный Алексей Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал подорвать мост Метро в Киеве, по состоянию на 1 июня из-за психического состояния находился в специализированном учреждении в Глевахе (Киевской области).