В Днепре под Новый год произошла природная аномалия: фото

Из-за теплой зимы под угрозой "вымирания" оказались около 30 видов растений в ботаническом саду.

Директор ботсада ДНУ Анатолий Кабар в конце декабря демонстрирует уникальное явление – цветение калины душистой. Обычно эта калина цветет в конце марта – начале апреля, передает gorod.dp.ua.

Природная аномалия в Днепре gorod.dp.ua

В некоторые годы в теплые зимние периоды эта калина цвела и раньше, но сейчас этот кустарник находится под угрозой вымерзания, считает Кабар и демонстрирует не только цветочки, но и почки с листочками.

"Цветы – не страшно, листочки – страшно. Ведь если он начнет открываться – значит куст идет в рост и питательные вещества начинают циркулировать. То есть, в теплый период криопротекторы, которые связывают воду и не дают ей замерзать в холодный период уже не работают и растение просыпается. И как только приходят морозы – оно начинает болеть и может умереть", – комментирует цветение и первые листочки Анатолий Кабар.

Директор ботсада ДНУ Анатолий Кабар gorod.dp.ua

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Директор днепровского ботсада озвучивает одно из самых больших желаний – скорейшие морозы. Ведь если процесс вегетации в растениях продолжится, они могут погибнуть. И, если в ближайшие дни не подморозит – под угрозой окажутся около 30 видов растений ботсада.

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Некоторые растения в ботсаду и вовсе не почувствовали период зимы и даже не сбросили листья, ведь сильных морозов и наступления зимы как таковых не было. Так, вечнозеленая китайская абелия в наших широтах листья сбрасывает. А в этом году растение осталось "зеленым" из-за отсутствия длительных заморозков.

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