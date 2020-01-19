В Днепре почтили память защитников Донецкого аэропорта. Фото

В субботу, 18 января, в Днепре прошел вечер памяти бойцов, погибших при обороне Донецкого аэропорта.

В музее АТО Днепра люди зажгли свечи в память о погибших бойцах. Об этом сообщила начальница управления по вопросам участников АТО Днепропетровской областной государственной администрации Наталья Шулика на своей странице в Facebook.

На вечер памяти, посвященный 5-й годовщине обороны аэропорта, пришли военнослужащие, ветераны, волонтеры, члены их семей и неравнодушные жители Днепра.

Люди выложили из свечей цифру 242 - именно столько дней длилась оборона Донецкого аэропорта. Также свечи были зажжены на технике, которая является экспонатами музея.

Вечер памяти обороны ДАП Facebook/Наталия Шулика

Вечер памяти обороны ДАП Facebook/Наталия Шулика

Вечер памяти обороны ДАП Facebook/Наталия Шулика

Вечер памяти обороны ДАП Facebook/Наталия Шулика

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине похоронили погибшего на Донбассе бойца. Его смертельно ранил снайпер вблизи Авдеевки Донецкой области.

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