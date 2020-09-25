В Днепре почтили память трагически погибших патрульных. Фото

В пятницу, 25 сентября, в Днепре почтили патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко, которые погибли четыре года назад во время выполнения служебных обязанностей.

Они стали первыми патрульными полицейскими Украины, погибшими при несении службы. Сегодня во всех управлениях патрульной полиции приспущены флаги, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Погибшие Артем Кутушев и Ольга Макаренко. Пресс-служба Патрульной полиции Украины

"Напарники Ольга и Артем работали в тандеме и понимали друг друга с полуслова. Жизнерадостный, активный, веселый Артем и энергичная, инициативная и ответственная Ольга – такими вспоминают патрульных коллеги, такими их будут помнить всегда", – сказано в сообщении.

Коллеги погибших патрульных приехали к стеле, установленной возле Центрального автовокзала Днепра, где в 2016 году и случилась трагедия. Они по очереди возложили возле памятника цветы, передает "Днепр оперативный".

Коллеги погибших почтили их память. Днепр оперативный

Патрульные возложили цветы к стеле возле автовокзала. Днепр оперативный

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