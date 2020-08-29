В Днепре почтили память погибших защитников Украины. Фото

В субботу, 29 августа, в Днепре на Аллее памяти возле облгосадминистрации почтили погибших защитников Украины.

В Днепре отметили День памяти защитников Украины. Жители области присоединились к общенациональной минуте молчания, сообщили в пресс-службе ДнепрОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

29 августа 2014 года Украина понесла самые большие потери за время войны на Донбассе. Пресс-служба ДнепрОГА

Почтить память Героев, которые отдали свои жизни за независимость Украины, пришли ветераны АТО/ООС, семьи погибших, представители власти и неравнодушные горожане.

На Аллее памяти прошла минута молчания и панихида по погибшим на войне бойцам. Военный оркестр исполнил Гимн Украины, после прозвучал торжественный залп из автоматов в честь героев, которые полегли на Донбассе.

Днепряне присоединились к всеукраинской минуте молчания. Пресс-служба ДнепрОГА

Панихида по погибшим на войне бойцам. Пресс-служба ДнепрОГА

Горожане принесли к мемориалу цветы подсолнуха – символ скорби по погибшим.

Военные дали торжественный залп из автоматов в честь героев. Пресс-служба ДнепрОГА

На Аллею памяти пришли ветераны боевых действий на Донбассе. Пресс-служба ДнепрОГА

Родные Героев принесли фото погибших бойцов. Пресс-служба ДнепрОГА

Цветы подсолнуха – символ скорби по погибшим. Пресс-служба ДнепрОГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины. Этот день посвящен памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.