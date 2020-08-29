МоваЯзык

Топ-темы:

В Днепре почтили память погибших защитников Украины. Фото

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
771
В Днепре почтили память погибших защитников Украины. Фото

В Днепре почтили память погибших защитников Украины. Коллаж

В субботу, 29 августа, в Днепре на Аллее памяти возле облгосадминистрации почтили погибших защитников Украины.

В Днепре отметили День памяти защитников Украины. Жители области присоединились к общенациональной минуте молчания, сообщили в пресс-службе ДнепрОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

29 августа 2014 года Украина понесла самые большие потери за время войны на Донбассе.

29 августа 2014 года Украина понесла самые большие потери за время войны на Донбассе. Пресс-служба ДнепрОГА

Почтить память Героев, которые отдали свои жизни за независимость Украины, пришли ветераны АТО/ООС, семьи погибших, представители власти и неравнодушные горожане.

На Аллее памяти прошла минута молчания и панихида по погибшим на войне бойцам. Военный оркестр исполнил Гимн Украины, после прозвучал торжественный залп из автоматов в честь героев, которые полегли на Донбассе.

Днепряне присоединились к всеукраинской минуте молчания.

Днепряне присоединились к всеукраинской минуте молчания. Пресс-служба ДнепрОГА

Панихида по погибшим на войне бойцам.

Панихида по погибшим на войне бойцам. Пресс-служба ДнепрОГА

Горожане принесли к мемориалу цветы подсолнуха – символ скорби по погибшим.

Военные дали торжественный залп из автоматов в честь героев.

Военные дали торжественный залп из автоматов в честь героев. Пресс-служба ДнепрОГА

На Аллею памяти пришли ветераны боевых действий на Донбассе.

На Аллею памяти пришли ветераны боевых действий на Донбассе. Пресс-служба ДнепрОГА

Родные Героев принесли фото погибших бойцов.

Родные Героев принесли фото погибших бойцов. Пресс-служба ДнепрОГА

Цветы подсолнуха – символ скорби по погибшим.

Цветы подсолнуха – символ скорби по погибшим. Пресс-служба ДнепрОГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины. Этот день посвящен памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Жизнь города