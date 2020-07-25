В Днепре почти три года разыскивают пропавшую женщину. Фото

В Днепре почти три года разыскивают пропавшую женщину. Коллаж

В Днепре уже почти три года разыскивают Гурову Ирину Николаевну.

Женщина числится пропавшей без вести с сентября 2017 года. Об этом сообщает "Информатор".

Перед исчезновением 19 сентября 2017 года она приходила в городскую больницу № 16, чтобы проведать своего сожителя. В 1:00 женщина вышла из медучреждения и должна была вернуться к себе домой на жилмассив Тополь. Телефон женщины был отключен, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Днепре почти три года разыскивают пропавшую женщину Информатор

Дома у Ирины оставались двое маленьких детей и лежачая мать. Через месяц после исчезновения дочери пенсионерка умерла. Двух мальчиков забрали социальные службы, на сегодняшний день их обоих усыновили.

По словам знакомых пропавшей днепрянки, она злоупотребляла алкоголем. Вместе с тем, женщина всегда заботилась о своих детях. Те, кто знал Ирину, уверены, что она не могла просто так исчезнуть и с ней что-то случилось.

Если Вы видели Ирину или где-то встречали ее раньше, сообщите об этом в полицию по номеру (097) 240-07-97.

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