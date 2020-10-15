В Днепре по телефону выманивают детей на улицу и ждут возле подъезда: родители забили тревогу

В среду, 14 октября, в Днепре неизвестный мужчина звонил ребенку и обманом выманивал его на улицу, когда родителей не было дома.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала днепрянка Анна Щукина. Она отметила, что злоумышленник позвонил ее старшей дочери на мобильный.

Мужчина притворился отцом и шепотом начал говорить ей, что он попал в ДТП и нуждается в ее помощи. После того, как ребенок сбросил звонок, злоумышленник позвонил снова. Он снова утверждал, что ему нужна помощь девочки. Злоумышленник просил ее открыть дверь, выйти на улицу и не говорить о происходящем маме.

Ребенок рассказал родителям, что при этом напротив дома стоял старый белый микроавтобус, который не принадлежит никому из соседей. Взрослые сразу же сообщили об инциденте в полицию.

"Родители, будьте внимательны! Поговорите со своими детьми, чтобы они ни в коем случае и никому не открывали двери и не реагировали на подобные звонки. А ведь ребенок мог и растеряться", – написала горожанка.

Она призвала всех родителей Днепра провести беседы со своими детьми, чтобы те записывали подобные разговоры с незнакомцами и не поддавались их просьбам.

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