В Днепре перезахоронят погибшего героя войны на Донбассе

Алина Рашевская Жизнь города 14:24, 7.09.2020 Обновлено: 16:21, 7.09.2020

Могилу погибшего бойца батальона "Днепр-1", военнослужащего 128-й бригады Константина Шрамко перенесут на кладбище в Днепре.

Защитник погиб в поселке Пески в 2016 году. Константина похоронили в городе Родинское на Донетчине, однако на протяжении 4 лет его могилу регулярно атакуют вандалы, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Екатерина Украинцева.

"Война преследует нас и на мирной территории. Для меня было ужасно узнать, что могила Кости Шрамко и после смерти постоянно "на передовой", не дают Косте покоя враги и после смерти", – написала днепрянка.

Могилу погибшего бойца Константина Шрамко перенесут на кладбище в Днепре.
Facebook/Екатерина Украинцева

Церемония перезахоронения состоится 11 сентября на Краснопольском кладбище. Ориентировочное время – с 13:30 до 15:00.

"Это тяжелое эмоциональное событие для близких, они нуждаются в поддержке собратьев. "Днепр-1", давайте сплотимся и поддержим родных Кости. Думаю, душа его наконец обретет покой, потому что здесь много его собратьев, и никто не издевается над их могилами", – поделилась Украинцева.

Церемония перезахоронения состоится 11 сентября.
Facebook/Екатерина Украинцева
Скриншот.
Facebook/Екатерина Украинцева

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецкой области под минометным обстрелом погиб боец 128-й горно-пехотной бригады Константин Шрамко.

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