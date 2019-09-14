В Днепре перекрыты несколько центральных дорог: подробности

В Днепре 13-15 сентября из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Дня города будет перекрыто движение.

В частности, с 15:00 13 сентября до 4:00 15 сентября закроют проезд для транспорта по ул. Набережной Заводской (от д.№ 72 до ул. Панаса Мирного).

OBOZREVATEL расскажет, по каким улицам 14 сентября движение транспорта будет запрещено:

Из-за празднования Дня города в Днепре перекрыли дороги и изменили движение транспорта

- с 6:00 до 14:00 по ул. Дмитрия Яворницкого, от ул. Владимира Вернадского до ул. Андрея Фабра (в обоих направлениях).

- с 6:00 до 14:00 по ул. Воскресенской, от ул. Дмитрия Яворницкого до ул. Сичеславского Набережной.

- с 6:00 до 14:00 по Сичеславской Набережной, от ул. Воскресенской до Мерефо-Херсонского моста.

- с 14:00 до 22:00 по ул. Дмитрия Яворницкого, от ул. Короленко до ул. Михаила Грушевского (в обоих направлениях).

- с 14:00 до 20:00 по ул. Воскресенской, от ул. Дмитрия Яворницкого до ул. Князя Владимира Великого.

- с 14:00 до 23:00 по ул. Сичеславского Набережной, от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста.

В то же время с 20:00 13 сентября в 12:00 16 сентября на пл. Героев Майдана и с 6:00 до 20:00 14 сентября по ул. Воскресенской не будут работать площадки для парковки.

В связи с перекрытием, внесены изменения в схемы движения и режима работы общественного транспорта на некоторых маршрутах.

Для удобства жителей дополнительно будут расположены конечные остановки городских автобусных маршрутов № 60, 62, 107, 152 в районе цирка, а также на Сичеславского Набережной у Мерефо-Херсонского моста.

Изменения в схеме движения 14 сентября касаются автобусных маршрутов № 40, 54, 60, 62, 66, 77, 87А, 87Б, 92, 101А, 107,111, 113, 120,121, 122,124А, 125, 126, 146А, 146Б, 152, 152А и 157А.

С 15:00 13 сентября до 23:00 14 сентября автобусные маршруты № 40, 66, 77, 92, 111, 122, 121, 125 будут осуществлять объезд по ул. Академика Белелюбского (бывшая ул. Краснозаводская).

14 сентября, с 6:00 до 23:00, автобусы № 62, 107, 124А, 126 объезжать по ул. Шевченко, маршруты № 87А, 87Б, 101А, 146А, 146Б, 157А - по ул. Староказацкой, автобусы № 60, 152, 152А - по ул. Святослава Храброго.

В тот же день с 22:00 для обеспечения подвоза пассажиров изменяется направление движения автобусных маршрутов № 45, № 76, № 126. Маршрут № 136 в направлении левого берега будет курсировать по ул. Харьковской - ул. Князя Владимира Великого - Центральный мост.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал