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В Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней: причина

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Движение пешеходов и велосипедистов по Новому мосту в Днепре будет приостановлено до 16-го августа.

Перекрытие Центрального моста связано с проведением работ по гидроизоляции, которые не успели завершить до 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре ремонт и строительство дорог трамвай
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