В Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней: причина

Движение пешеходов и велосипедистов по Новому мосту в Днепре будет приостановлено до 16-го августа.

Перекрытие Центрального моста связано с проведением работ по гидроизоляции, которые не успели завершить до 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре продлили перекрытие моста Obozrevatel

Пешеходов и велосипедистов предупредили выбирать другой маршрут. В мэрии также напомнили, что для удобства днепрян продолжают работу речные трамваи.

Новый мост в Днепре снова перекрыли Obozrevatel

Новый мост в Днепре снова перекрыли Obozrevatel

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