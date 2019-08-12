В Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней: причина

Движение пешеходов и велосипедистов по Новому мосту в Днепре будет приостановлено до 16-го августа.
Перекрытие Центрального моста связано с проведением работ по гидроизоляции, которые не успели завершить до 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
В Днепре продлили перекрытие моста
Obozrevatel
Пешеходов и велосипедистов предупредили выбирать другой маршрут. В мэрии также напомнили, что для удобства днепрян продолжают работу речные трамваи.
Новый мост в Днепре снова перекрыли
Obozrevatel
Новый мост в Днепре снова перекрыли
Obozrevatel
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