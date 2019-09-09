В Днепре перекроют центр города: стала известна причина

В Днепре 14 сентября перекроют центральную часть из-за празднования Дня города.

На центральных улицах пройдет карнавальное шествие "I love Dnipro", сказано в распоряжении городского головы.

Перекрытие центра Кубанские новости

Как стало известно, 14 сентября с 9:00 до 14:00 центр Днепра будет недоступен для движения транспорта.

Перекрытие ожидается:

проспект Дмитрия Яворницкого (от улицы Владимира Вернадского до улицы Воскресенской);

улица Воскресенская (от проспекта Дмитрия Яворницкого до Сичеславской Набережной);

Сичеславская Набережная (от улицы Воскресенской до Мерефо-Херсонского моста).

Кроме этого, в центре не будут работать парковки:

площадь Героев Майдана - с 7:00 13 сентября до 12:00 15 сентября;

улица Воскресенская (от проспекта Дмитрия Яворницкого до Сичеславской Набережной) - с 7:00 до 14:00 14 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске двое подростков напали на пожилую женщину и отобрали у нее золотую цепочку.

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