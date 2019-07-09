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В Днепре перекроют Сичеславскую Набережную: в чем причина

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Сегодня, 9 июля, в Днепре будет перекрыто движение по Сичеславской Набережной.

Как отметили, движение будет ограничено с 18:30 до 22:30 от улицы 6-й Стрелковой дивизии и до цирка, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Причина перекрытия - бесплатный концерт группы "Океан Эльзы", который пройдет на Фестивальном причале.

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Перекрытие Сичеславской Набережной

Перекрытие Сичеславской Набережной

Заранее спланируйте свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре снова перекроют Новый мост.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрОкеан Ельзи
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