В Днепре перекроют Сичеславскую Набережную: в чем причина

Сегодня, 9 июля, в Днепре будет перекрыто движение по Сичеславской Набережной.

Как отметили, движение будет ограничено с 18:30 до 22:30 от улицы 6-й Стрелковой дивизии и до цирка, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Причина перекрытия - бесплатный концерт группы "Океан Эльзы", который пройдет на Фестивальном причале.

Перекрытие Сичеславской Набережной

Заранее спланируйте свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре снова перекроют Новый мост.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram