В Днепре перекроют Сичеславскую Набережную: в чем причина

Сегодня, 9 июля, в Днепре будет перекрыто движение по Сичеславской Набережной.
Как отметили, движение будет ограничено с 18:30 до 22:30 от улицы 6-й Стрелковой дивизии и до цирка, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Причина перекрытия - бесплатный концерт группы "Океан Эльзы", который пройдет на Фестивальном причале.
Перекрытие Сичеславской Набережной
Заранее спланируйте свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре снова перекроют Новый мост.
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