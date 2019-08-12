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В Днепре перекроют Набережную и центр: что случилось

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В Днепре на День Независимости, 24 августа, ожидается перекрытие Набережной и центра.

Это связано с проведением патриотического шествия и забега в вышиванках, сообщает Vgorode.

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Перекрытия Набережной и центра

Перекрытия Набережной и центра

Информ

Так, с 8:00 до 13:30 будет заблокировано движение транспорта по Сичеславской Набережной от цирка и до Мерефо-Херсонского моста.

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Отметим, что также с 8:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение в центре города: улица Староказацкая - улица Андрея Фабра - проспект Дмитрия Яворницкого - Исторический музей имени Яворницкого. Там запланирован патриотический ход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу утром, 10 августа, Новый мост в Днепре полностью перекрыли.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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