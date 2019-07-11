В Днепре перекроют движение на правом берегу: подробности

В Днепре в Новокодакском районе с 15 по 16 июля временно перекроют движение транспорта по улице Золотоосенней.
Движение будет перекрыто с 8:00 до 20:00 в районе железнодорожного переезда 169 км, сообщает Новокодакский районный совет Днепра.
Как отметили, это связано с выполнением ремонтных работ. Их будет проводить структурное подразделение "Днепровская дистанция пути" регионального филиала "Приднепровская железная дорога".
Перекрытие улицы
Днепр Час
Распоряжение о перекрытии
Новокодакский районный совет
Распоряжение о перекрытии
Новокодакский районный совет
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре из-за ремонта дорог троллейбусы изменят маршрут.
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