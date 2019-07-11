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В Днепре перекроют движение на правом берегу: подробности

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В Днепре в Новокодакском районе с 15 по 16 июля временно перекроют движение транспорта по улице Золотоосенней.

Движение будет перекрыто с 8:00 до 20:00 в районе железнодорожного переезда 169 км, сообщает Новокодакский районный совет Днепра.

Как отметили, это связано с выполнением ремонтных работ. Их будет проводить структурное подразделение "Днепровская дистанция пути" регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Перекрытие улицы

Перекрытие улицы

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Распоряжение о перекрытии

Распоряжение о перекрытии

Новокодакский районный совет

Распоряжение о перекрытии

Распоряжение о перекрытии

Новокодакский районный совет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре из-за ремонта дорог троллейбусы изменят маршрут.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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