В Днепре перекроют движение на Набережной Заводской: подробности

В Днепре, утром 14 ноября, на улице Набережная Заводская произошла авария.

Так, возле улицы Павлова прорвало водопроводную трубу и теперь движение перекрыто. Об этом сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Авария на Набережной Заводской

"Днепровский электротранспорт проводит мероприятия по переброске на маршрут 2 троллейбусов ДНЕПР Т203 с опцией объезда препятствия до 500 м, для организации движения в случае полного закрытия движения на этом участке", – написал Васючков на странице в Facebook.

Кроме этого, горводоканал подвозит тяжелую технику и собирается проводить земельные работы. Поэтому движение по трем полосам в сторону города будет перекрыто.

Также Васючков отметил, что изменится график движения транспорта:

"К этому времени на троллейбусном маршруте 2 будут функционировать троллейбусы, которые могут объехать препятствие, но возможно движение не по расписанию, со значительным отставанием от графика движения. В связи с сложившейся ситуацией будет также увеличено количество автобусов на маршруте 121. Просим учесть эту информацию при планировании передвижения по городу на общественном транспорте", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!