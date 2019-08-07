В Днепре перекроют часть улицы Малиновского: названы причина и дата

В Днепре планируют сузить проезжую часть по улице Маршала Малиновского на четыре месяца.

Это связано с проведением работ по строительству троллейбусной линии на ж/м Солнечный, сказано в проекте документов Днепровского городского совета.

Так, с 16 сентября по 31 декабря хотят сузить проезжую и тротуарную части по улице Маршала Малиновского 2, 6, 36 (в направлении к Новому мосту), а также заезд на Новый мост со стороны улицы Малиновского.

Перекрытие улицы Sq.com.ua

Отметим, что в зоне проведения работ должны установить соответствующие знаки и ограждения.

В скором времени проект должен подписать городской голова Днепра.

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах.

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