Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре перекроют часть улицы Малиновского: названы причина и дата

105 Читать материал на украинском

В Днепре планируют сузить проезжую часть по улице Маршала Малиновского на четыре месяца.

Это связано с проведением работ по строительству троллейбусной линии на ж/м Солнечный, сказано в проекте документов Днепровского городского совета.

Так, с 16 сентября по 31 декабря хотят сузить проезжую и тротуарную части по улице Маршала Малиновского 2, 6, 36 (в направлении к Новому мосту), а также заезд на Новый мост со стороны улицы Малиновского.

Новости
Круглосуточно онлайн: в Днепре можно следить за ремонтом Нового моста

Перекрытие улицы

Перекрытие улицы

Sq.com.ua

Отметим, что в зоне проведения работ должны установить соответствующие знаки и ограждения.

В скором времени проект должен подписать городской голова Днепра.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...