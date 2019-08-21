В Днепре перекроют часть улицы Калиновой: что случилось

В Днепре с 3 сентября по 5 октября планируют сузить участок улицы Калиновой.

Это связано с проведением ремонта тепловых сетей по просьбе ООО "Образцовский", сказано в проекте решения городского головы.

Перекрытие улицы Kumertau.bezformata.com

Так, обществу с ограниченной ответственностью "Образцовский" могут дать разрешение на месяц сузить дорогу по улице Калиновой, в районе дома №78.

Теперь проект решения должен подписать городской голова Борис Филатов.

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, до 14 сентября 2019 года в Днепре будет полностью перекрыто движение по Новому мосту.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!