В Днепре перекроют часть улицы Калиновой: что случилось

В Днепре с 3 сентября по 5 октября планируют сузить участок улицы Калиновой.
Это связано с проведением ремонта тепловых сетей по просьбе ООО "Образцовский", сказано в проекте решения городского головы.
Перекрытие улицы
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Так, обществу с ограниченной ответственностью "Образцовский" могут дать разрешение на месяц сузить дорогу по улице Калиновой, в районе дома №78.
Теперь проект решения должен подписать городской голова Борис Филатов.
Карта
Как сообщал OBOZREVATEL, до 14 сентября 2019 года в Днепре будет полностью перекрыто движение по Новому мосту.
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