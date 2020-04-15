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15 апреля • обновлено в 12:07
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В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею после нарушения карантина в Вербное воскресенье

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В Днепре по приказу городских властей возле входа в храм на улице Михаила Паникахи вырыли глубокую траншею.

Здесь в Вербное воскресенье священник вопреки запрету устроил массовое богослужение и причащал прихожан из одной ложки. Риску заражения подверглись более 300 человек, сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян", – рассказал Лысенко.

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

Facebook/Михаил Лысенко

Чтобы уберечь горожан и предотвратить новые "выходки", мэрия сдержала слово и лишила храм водоснабжения. Как выяснилось в ходе работ, прихожан здесь подстерегала еще одна опасность.

"Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу, дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более бесовские! В вырытой траншее был обнаружен снаряд времен второй мировой войны!", – поделился заммэра.

По словам Лысенко, чрезвычайники изъяли боеприпас, в дальнейшем планируется тщательное обследование близлежащей территории. Проход во двор храма перекрыт.

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

Facebook/Михаил Лысенко

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею

Facebook/Михаил Лысенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разгар пандемии коронавируса священник в Днепре причащал верующих из одной ложки. Среди горожан были и маленькие дети.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лучше было бы попов из этой церкви к уголовной ответственности привлечь. За умышленное распространение коронавирусной заразы. И посадить этих ypoдoв лет на 5...7. До полного выздоровления их тупых мозгов.
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Днепр Жизнь города

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