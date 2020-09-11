В Днепре патрульные задержали пьяного таксиста. Видео

В Днепре на улице Байкальской в ночь с 10 на 11 сентября патрульные остановили автомобиль Renault Logan службы такси Bolt.

39-летний мужчина, который был за рулем авто, нарушил правила дорожного движения. У гражданина были заметны явные признаки алкогольного опьянения, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщают очевидцы, таксист едва стоял на ногах, его речь была несвязной. Полицейские предложили ему пройти тест на наличие алкоголя в крови, однако мужчина никак не мог подышать в прибор и в итоге при свидетелях отказался от освидетельствования. На данный момент неизвестно, находился ли водитель на рабочей смене в момент задержания.

На горожанина составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль Renault эвакуировали на штрафплощадку, а мужчину лишили права управления транспортным средством.

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