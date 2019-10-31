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31 октября • обновлено в 18:30
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В Днепре пассажиры маршрутки устроили кулачные бои из-за девушки: видео инцидента

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В Днепре 31 октября трое парней подрались прямо в салоне маршрутного такси.

Конфликт, вскоре переросший в драку, разгорелся из-за девушки. Об этом стало известно в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре пассажиры маршрутки устроили кулачные бои из-за девушки

В Днепре пассажиры маршрутки устроили кулачные бои из-за девушки

BAKU.WS

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Органы вывернуло наружу: конфликт в Днепре закончился поножовщиной

По словам очевидца, две "особи мужского пола" оскорбили пассажирку. За нее заступился парень. Выяснять отношения мужчины предпочли силой. Неравнодушные пассажиры вмешались в драку и оттянули дебоширов друг от друга. После контрольного удара по лицу защитника парни покинул салон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошла жестокая драка в магазине. 28 октября в "Варусе" подрались охранник и покупатель. Молодой человек пытался выйти из магазина, не расплатившись за товар.

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Место
Украина Днепр
Теги
Драка Конфликт маршрутка
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