В Днепре пассажира пинками выгнали из трамвая

В интернете появилось видео, на котором в Днепре пассажира, не пожелавшего платить за проезд, пинками выгнали из трамвая.

Действия происходили в трамвае, следовавшем по 11 маршруту. Об этом сообщается в телеграмм-канале ebanutiy_dnepr.

На видео заснят сам момент "изгнания", но, судя по всему, этому моменту предшествовала словесная перепалка.

Как видно, мужчина просто подошел к "зайцу", вытолкал его пинками из трамвая, закончив свое действие словом "Поехали!"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в центре Днепра разогнали поселение ромов.

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